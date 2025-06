Israele aeroporti di Ben Gurion e Haifa tornano alla piena operatività

Gli aeroporti di Ben Gurion e Haifa in Israele tornano a operare a pieno regime, garantendo un flusso di voli e passeggeri senza restrizioni. Dopo la revoca delle limitazioni deciso dal Fronte Interno, i viaggiatori possono ora contare su scali più accessibili e servizi senza ostacoli. Questa riapertura segna un passo importante verso una ripresa normale del traffico aereo nel Paese, favorendo il turismo e gli affari. La mobilità internazionale torna a essere semplice e sicura come prima.

Dopo la decisione del Comando del Fronte Interno di revocare le restrizioni imposte nei giorni scorsi, l'Autorità Aeroportuale israeliana ha annunciato il ritorno alla piena operatività degli aeroporti di Ben Gurion e Haifa. Sono state eliminate tutte le limitazioni precedentemente imposte sul numero di voli in arrivo e in partenza, così come quelle relative al numero di passeggeri per ciascun volo. Accesso libero anche agli scali per passeggeri e accompagnatori, senza più restrizioni legate alla sicurezza. Da questa mattina, anche i negozi duty-free negli aeroporti hanno ripreso le attività , operando nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive di sicurezza.

