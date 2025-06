Isole Eolie | al via le aperture estive degli Info Point INGV a Stromboli e Vulcano per la divulgazione vulcanologica

Le affascinanti Isole Eolie si preparano a accogliere con entusiasmo visitatori e appassionati di geologia, grazie all'apertura estiva degli info point INGV a Stromboli e Vulcano. Un'occasione unica per scoprire i segreti dei vulcani in un contesto mozzafiato, guidati da esperti e ricchi di informazioni coinvolgenti. Con l'arrivo dell'estate, queste aperture rappresentano un ponte tra natura, scienza e turismo, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti.

(Adnkronos) – Le affascinanti isole di Vulcano e Stromboli si preparano ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati con l'apertura estiva degli Info Point dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). A partire da lunedì 30 giugno, alla presenza del Presidente dell'INGV, Fabio Florindo, e delle autorità locali, i Centri riapriranno le porte per offrire un'esperienza

