Isola Mario Adinolfi | Mi alleno per la prova di apnea voglio essere competitivo Non mangerò più riso e pesce

Mario Adinolfi si sta impegnando al massimo per affrontare la prova di apnea all'Isola dei Famosi, desideroso di dimostrare tutta la sua determinazione. Superare il minuto di resistenza in acqua è solo l'inizio di un percorso di sfida e sacrificio, con l’obiettivo di migliorarsi e restare competitivo. La sua scelta di eliminare riso, cocco e pesce testimonia la volontà di perfezionare la preparazione fisica. Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa avventura di resistenza e tenacia.

All'Isola dei Famosi i naufraghi si stanno preparando per la prova dell'apnea. Mario Adinolfi ha superato il minuto di resistenza in acqua, facendosi cronometrare da alcuni concorrenti. Il giornalista non intendere arrendersi: "Vorrei presentarmi in termini competitivi a questa gara fisica a cui non sono abituato". E sul cibo: "Non mangerò più riso, cocco e pesce". 🔗 Leggi su Fanpage.it

