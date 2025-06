Isola delle Femmine accusa un malore mentre fa il bagno | muore una 56enne

Un dramma scuote Isola delle Femmine: una donna di 56 anni ha perso la vita durante un bagno in mare, accusando un improvviso malore. Nonostante i pronti soccorsi dei bagnini e del personale del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari, lasciando la comunità sconvolta e in cerca di risposte.

