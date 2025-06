Isola d' Elba sorpreso in un' auto con mezzo chilo di hashish e 150 euro | arrestato 17enne

Un giovane di appena 17 anni, appena sbarcato a Rio sull'Isola d'Elba, ha tentato di nascondere un pesante carico di droga e denaro ai carabinieri, ma senza successo. La scoperta di mezzo chilo di hashish e 150 euro ha portato all'arresto del ragazzo per spaccio. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della presenza di stupefacenti tra i giovani nelle zone turistiche.

Ha tentato di nascondere la droga alla vista dei carabinieri ma senza riuscirci e cos√¨ un 17enne √® stato arrestato con l'accusa di¬†detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi a Rio i militari dell'Arma hanno notato il giovane, appena sbarcato da Piombino, salire come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

