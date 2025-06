Isola dei Famosi stasera la semifinale con doppia eliminazione | chi rischia e possibili finalisti

Manca ormai solo una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi 2025, un’edizione che ha deluso le aspettative e rischia di lasciare pochi ricordi memorabili. Questa sera, la semifinale con doppia eliminazione apre le porte a chi rischia di uscire e a chi potrebbe entrare nella storia come finalisti. Chi sono i candidati più forti e quali sorprese ci riserverà questa ultima fase? Scopriamolo insieme!

Manca una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi 2025. Un’edizione che per certi versi ha deluso le aspettative - tanto da far propendere i vertici Mediaset per una chiusura anticipata, seppur di pochi giorni, del programma - e che ora si avvia alla conclusione incoronando mercoledì 2 luglio un vincitore o una vincitrice di cui nessuno si ricorderà. E questo perché l’edizione dell’Isola dei Famosi che si sta per concludere non è riuscita a fornire contenuti inattesi al pubblico: tutto è sembrato piatto, noioiso, previsto e prevedibile. Il 2 luglio si chiude l’Isola dei Famosi del già visto. Oggi mercoledì 25 giugno in Prima serata su Canale 5 Veronica Gentili, con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, conduce la semifinale dell’Isola dei Famosi 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net