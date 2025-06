ISOLA DEI FAMOSI SEMIFINALE | PROCLAMAZIONE FINALISTI E A SORPRESA ELIMINAZIONI

L’appuntamento imperdibile con la semifinale de “L’Isola dei Famosi” sta per arrivare: mercoledì 25 giugno, su Canale 5, Veronica Gentili ci guiderà attraverso un episodio ricco di emozioni, sorprese e colpi di scena. Con Simona Ventura in studio e Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, si sveleranno i primi finalisti tra duelli appassionanti e eliminazioni inattese. Una serata che deciderà il destino di alcuni tra i protagonisti più amati del reality.

M ercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, appuntamento con la semifinale de “ L’Isola dei Famosi ”, il reality condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura, già storica conduttrice delle Isole Rai. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. La serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi: scopriremo i primi quattro concorrenti. Attesi anche duelli appassionanti e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Una puntata da non perdere, tra emozioni, strategie e colpi di scena. Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti rischiano di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI, SEMIFINALE: PROCLAMAZIONE FINALISTI E A SORPRESA ELIMINAZIONI

In questa notizia si parla di: isola - famosi - semifinale - proclamazione

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Stasera la semifinale dell’Isola dei famosi 2025 ù Un’eliminazione a sorpresa e la proclamazione dei finalisti ? Vai su Facebook

Stasera la semifinale dell'Isola dei famosi 2025, le anticipazioni: eliminazione a sorpresa e proclamazione dei finalisti; L'Isola dei Famosi: anticipazioni della puntata del 25 giugno; L'Isola dei Famosi semifinale: anticipazioni, sondaggi, duelli e primi finalisti.

Stasera la semifinale dell’Isola dei famosi 2025: un’eliminazione a sorpresa e la proclamazione dei finalisti - La semifinale dell’Isola dei famosi 2025 va in onda stasera, mercoledì 25 giugno, alle ore 21:30 su Canale5. Lo riporta fanpage.it

L'Isola dei Famosi semifinale: anticipazioni, sondaggi, duelli e primi finalisti - La semifinale dell'Isola dei Famosi promette colpi di scena: duelli, prove estreme, eliminazioni a sorpresa e la proclamazione dei primi quattro finalisti che voleranno in finale. Da msn.com