ISOLA DEI FAMOSI SEMIFINALE | PROCLAMAZIONE FINALISTI E A SORPRESA ELIMINAZIONI

Mercoledì 25 giugno su Canale 5, l’attesa semifinale de “L’Isola dei Famosi” promette emozioni forti e sorprese inattese. Con Veronica Gentili alla guida e Simona Ventura in studio, il percorso verso la finale si fa sempre più avvincente, tra eliminazioni a sorpresa e sfide coinvolgenti. Chi saranno i primi quattro finalisti? Scopriamolo insieme in una serata ricca di colpi di scena e emozioni che lasceranno il pubblico senza fiato.

M ercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, appuntamento con la semifinale de “ L’Isola dei Famosi ”, il reality condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura, già storica conduttrice delle Isole Rai. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. La serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi: scopriremo i primi quattro concorrenti. Attesi anche duelli appassionanti e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Una puntata da non perdere, tra emozioni, strategie e colpi di scena. Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti rischiano di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale. 🔗 Leggi su Bubinoblog