Isola dei Famosi semifinale eliminati | percentuali Adinolfi e Rossetti

L'Isola dei Famosi 2025 si prepara a un finale incandescente, con colpi di scena e eliminazioni sorprendenti. Durante la semifinale, Mario Adinolfi è stato eliminato con il 20.96%, mentre Teresanna, Cristina e Omar hanno conquistato i rispettivi posti. Veronica Gentili ha aperto un televoto in diretta, accelerando i tempi di questa avventura. Alla luce delle recenti decisioni e ritiri, si preannuncia un finale ricco di suspense e colpi di scena che terranno tutti col fiato sospeso.

AGGIORNAMENTO: nella semifinale inaspettatamente è stato eliminato Mario Adinolfi con il 20.96% (Teresanna 29.82%, Cristina 27%, Omar 22.22%). Veronica Gentili ha aperto un televoto in diretta durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2025, in onda il 25 giugno. La conduttrice è arrivata prima del previsto all’ultima fase di questa edizione, che sarebbe dovuta durare di più. Alla fine, dopo i vari ritiri dei naufraghi, si è deciso di andare in onda con la finale il 2 luglio 2025. Ora è arrivato così il momento di scoprire chi sono i finalisti di questa edizione. A contendersi la finale ci sono Omar Fantini, Teresanna Pugliese, Mario Adiinolfi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Latuafonte.com