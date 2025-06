Isola dei Famosi 2025 torna su Canale 5 | diretta mercoledì 25 giugno Nomination ed eliminati

L'Isola dei Famosi 2025 torna questa sera su Canale 5, con una puntata imperdibile! Condotto da Veronica Gentili, l'avventura dei naufraghi in Honduras si avvicina al grande finale del 2 luglio. Tra nomination e eliminazioni, chi riuscirà a superare le prove e conquistare la vittoria? Scopriamo insieme tutti i dettagli della nona puntata di mercoledì 25 giugno 2025, per vivere ancora più intensamente il reality più avvincente dell'estate.

L'Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili torna in prima serata su Canale 5. Prosegue l'avventura dei naufraghi in Honduras in vista della finale del prossimo 2 luglio. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla puntata di stasera, mercoledì 25 giugno 2025. Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5, la diretta della nona puntata del 25 giugno 2025: presentatore, inviato e opinionisti. Stasera, mercoledì 25 giugno 2025 dalle ore 21.36 va in onda la nona puntata de L'Isola dei Famosi 2025 condotta Veronica Gentili. A commentare l'avventura dei naufraghi nelle vesti di opinionista ritroviamo Simona Ventura, mentre in Honduras nella Palapa c'è Pierpaolo Pretelli.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2025. Il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili è pronto a tornare, infatti, stasera in tv Vai su Facebook

? Stasera a L'#Isola dei Famosi: - Torna Cruciani in studio; - Scintilla (Gianluca Fubelli) in studio; - Risultati televoto; - Televoto flash che coinvolge Palapa e L'Ultima Spiaggia; - Nuove nomination. Vai su X

