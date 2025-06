Isola dei Famosi 2025 sondaggi del 25 giugno chi rischia l’eliminazione

Siamo giunti a un momento cruciale per l'Isola dei Famosi 2025, con i sondaggi del 25 giugno che rivelano chi rischia davvero l'eliminazione. Tra i protagonisti in bilico, spicca il nome di Jay Lillo, illusionista e content creator, che sembra essere il favorito a lasciare il cast proprio questa sera. Una svolta che ricorda i colpi di scena di Pechino Express, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi salverà il suo posto sull’isola.

I sondaggi de L'Isola dei Famosi riservano sempre qualche sorpresa. Di colpo nel mirino del pubblico da casa sembra essere finito Jay Lillo. Il ben noto illusionista e content creator sarebbe attualmente il "favorito" per l'eliminazione prevista stasera, 25 giugno. A casa proprio ora, a un passo dal traguardo. Qualcosa che ricorda un po' quanto accaduto nel corso di Pechino Express. L'Isola dei Famosi, chi rischia tra i nominati. Siamo giunti alla penultima puntata de L'Isola dei Famosi 2025. Ascolti a parte nel corso della stagione, la volata conclusiva attira sempre il pubblico. Anche quelli che col tempo hanno fatto un passo indietro.

