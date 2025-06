Isola dei Famosi 2025 il confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso | non mi pento ho difeso una donna! | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 torna a scuotere gli animi con un acceso confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, protagonisti di un duro scontro durante la prova della pelota honduregna. Dopo polemiche, tensioni e accuse, i due naufraghi cercano ora di chiarire le loro posizioni, mentre Veronica Gentili interviene per fare chiarezza. È il momento di scoprire se tra loro c’è davvero pace o solo un fragile equilibrio destinato a rompersi nuovamente.

A L’Isola dei Famosi 2025 si torna a parlare dello scontro tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. La scorsa settimana i due naufraghi durante la prova della pelota honduregna sono arrivati alla mani coinvolgendo anche Cristina Plevani. Cosa è successo? Omar Fantini e Dino Giarrusso, pace fatta a L’Isola dei Famosi 2025?. E’ tempo di confronti a L’Isola dei Famosi 2025 tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Dallo studio Veronica Gentili precisa: “ mercoledì scorso c’è stato uno scontro molto duro ed aggressivo, ma stasera vorrei vi parlaste con sincerità ed onesta senza far finto che non sia successo nulla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, il confronto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso: “non mi pento, ho difeso una donna!” | Video Mediaset

