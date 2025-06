Isola dei Famosi 2025 diretta semifinale | Mario Adinolfi è il primo finalista

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua semifinale, un momento carico di emozioni e colpi di scena. Su DavideMaggio.it seguiremo in tempo reale ogni istante di questa fase cruciale, mentre su Canale 5 Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli dall’Honduras, ci condurrà attraverso le ultime sfide e rivelazioni. Resta sintonizzato per scoprire chi si aggiudicherà il titolo e quali sorprese ci riserverà questa appassionante edizione.

E’ già tempo di semifinale per l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la semifinale del reality, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. La serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi: si scopriranno i primi quattro concorrenti in finale. Attesi anche duelli e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it