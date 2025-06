Ischia Film Festival 2025 il programma e gli ospiti della 23a edizione | Servillo Zingaretti Giallini Celeste Dalla Porta

L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a incantare gli appassionati di cinema con un programma ricco di star internazionali e proiezioni imperdibili. Dal 28 giugno al 5 luglio, l’isola si trasformerà nella capitale del grande schermo, accogliendo ospiti come Luca Zingaretti, Marco Giallini, Marcia Gay Harden e altri volti noti. Ecco cosa ci attende giorno dopo giorno in questa straordinaria 23ª edizione, un evento da non perdere per gli amanti della settima arte.

Ecco il programma dell'edizione numero 23 dell'Ischia Film FestivaL, che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio. Arriveranno Luca Zingaretti, Marco Giallini, Marcia Gay Harden e tanti altri personaggi illustri. Vi raccontiamo cosa accadrà giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ischia Film Festival 2025, il programma e gli ospiti della 23a edizione: Servillo, Zingaretti, Giallini, Celeste Dalla Porta

In questa notizia si parla di: ischia - film - festival - programma

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

29 giugno 2025 • Qui il programma della seconda serata di #IFF25 Mancano 6 giorni all’inizio della 23ª edizione dell’Ischia Film Festival e il nostro calendario è ricco di incontri con ospiti d’eccezione e incredibili proiezioni! Nella sala di Piazza delle Armi sarà Vai su Facebook

Dal 28 giugno al 5 giugno si accendono i riflettori dell'Ischia Film Festival, tra anteprime e grandi ospiti internazionali - il programma Vai su X

Ischia Film Festival 2025, il programma e gli ospiti della 23a edizione: Servillo, Zingaretti, Giallini, Celeste Dalla Porta; XXIII Ischia film festival. 28 giugno – 5 luglio. Programma; Il programma del 23º Ischia Film Festival.

Ischia Film Festival 2025, Il programma della nuova edizione - L’Ischia Film Festival si rinnova anche quest’anno, con la forza di un’idea che nel tempo si è fatta radice: che ogni storia nasce da un luogo, e che ogni ... Riporta ciakmagazine.it

Ischia Film Festival 2025. Date, ospiti e programma completo - L'Ischia Film Festival torna dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese con premi, ospiti internazionali e film in anteprima. Scrive napolike.it