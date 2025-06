Irregolare in Italia individuato a Sant' Anna e accompagnato al Cpr di Torino

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a garantire sicurezza e legalità, i carabinieri di Sondrio hanno individuato un 29enne irregolare, accompagnato al CPR di Torino. Un esempio di come le forze dell’ordine siano costantemente impegnate nel tutelare la comunità, prevenendo fenomeni illeciti e assicurando che nessuno sia al di sopra della legge. La sicurezza è una sfida quotidiana, e ogni intervento contribuisce a mantenere la nostra città più sicura.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, prevenzione dei furti in abitazione e dello spaccio di stupefacenti, in località Sant'Anna di Sondrio hanno controllato un 29enne senza fissa dimora.

