Ironheart

Dopo gli sconvolgimenti di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart ci immerge in un mondo dove tecnologia e magia si scontrano e si intrecciano. Riri Williams, giovane genio di Chicago, torna a casa con il sogno di rivoluzionare il futuro, creando armature innovative che sfidano ogni confine. La sua determinazione la porterà a scoprire quanto il coraggio possa trasformare il suo destino e quello di tutto il mondo.

Ambientata dopo gli eventi di¬†Black Panther: Wakanda Forever,¬†la serie Marvel Television¬†contrappone la tecnologia alla magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), determinata a lasciare un segno nel mondo, torna a Chicago, la sua citt√† natale. La sua idea unica di costruire armature. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Ironheart

