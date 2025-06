Ironheart | svelato il legame tra Riri Williams e Tony Stark Iron Man

Nel mondo delle superheroine, Riri Williams emerge come una stella nascente con un legame speciale con Tony Stark. Nei primi episodi di Ironheart, scopriamo il motivo dietro la sua passione per l’ingegneria e come l’eredità di Iron Man abbia ispirato la sua missione. Ma quale connessione unisce questa giovane genio all’iconico Tony Stark? La risposta rivela non solo un legame di sangue o eredità , ma anche un destino condiviso che cambierà il futuro dei supereroi.

Ironheart: svelato il legame tra Riri Williams e Tony StarkIron Man Nei primi tre episodi di Ironheart, scopriamo finalmente qual è il legame di Riri Williams con Tony StarkIron Man e cosa ha spinto l’adolescente a costruire un’armatura. Abbiamo incontrato Riri Williams per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, dove si è scoperto che aveva creato un rilevatore di vibranio. Questo ha fatto infuriare i Wakandiani e l’ha resa un bersaglio per Namor e i suoi compagni Talokan. Il film vede Riri fuggire da coloro che cercavano di catturarla pilotando un’armatura simile a quella di Iron Man. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

