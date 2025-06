Ironheart recensione | la forza e il calore di Riri Williams per una buona serie Marvel

Ironheart si presenta come un'energica rivelazione, portando in scena la carismatica Riri Williams con una forza e un calore che riscaldano il cuore dei fan Marvel. Questo show, ideato da Ryan Coogler, crea un ponte tra novità e familiarità , offrendo uno spiraglio di luce in un panorama MCU in evoluzione. È il momento di riscoprire l'entusiasmo per le nuove avventure, e Ironheart potrebbe essere proprio la serie che riaccende le aspettative.

Lo show prodotto da Ryan Coogler mette insieme elementi interessanti e familiari, fungendo da perfetto raccordo per i fan dell'Universo Marvel. Su Disney+. Inutile girarci attorno: non è il momento d'oro dell'MCU. Dopo il miracoloso percorso produttivo che ha portato a Endgame, gli spettatori hanno gradualmente perso interesse per l'Universo Marvel, allontanandosi poco per volta, delusi da titoli non sempre del tutto riusciti e, forse e soprattutto, dall'abbondanza degli stessi. Seguire il Marvel Cinematic Universe viene percepito come troppo impegnativo o non soddisfacente? Forse la prima, più della seconda, perché se è vero che ci sono stati dei cali di qualità , è altrettanto vero che film invece riusciti, come il recente Thunderbolts* hanno sofferto in egual misura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ironheart, recensione: la forza e il calore di Riri Williams per una buona serie Marvel

