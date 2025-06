Ironheart | recensione della serie Disney+

Dopo l'esplosivo debutto in Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart conquista il pubblico con una serie brillante su Disney+. La giovane Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, mette in scena un mix irresistibile di intelligenza e determinazione, portando nuove sfide e alleanze nel Marvel Cinematic Universe. Un'avvincente combinazione di azione, emozioni e innovazione che promette di catturare e sorprendere gli spettatori, lasciandoli ansiosi di scoprire cosa riserverà il suo futuro.

Dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, il Marvel Cinematic Universe si arricchisce con Ironheart, nuova serie disponibile su Disney+ che introduce il pubblico televisivo a Riri Williams, interpretata da una carismatica Dominique Thorne. Genio precoce e studentessa del MIT, Riri torna nella sua città natale, Chicago, dopo essere stata espulsa dall’università a causa di un uso poco ortodosso delle sue capacità : realizzare compiti su commissione per studenti meno brillanti in cambio di soldi, perché a cosa serve essere intelligente come Tony Stark se non si hanno i suoi fondi illimitati?. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: ironheart - serie - recensione - disney

Trailer ufficiale Ironheart: Ryan Coogler guida la nuova serie nel MCU, 24 giugno - Il trailer ufficiale di Ironheart è finalmente arrivato, guidato da Ryan Coogler. In uscita il 24 giugno, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe conferma le aspettative con un teaser avvincente, promettendo emozioni e nuove avventure nel mondo dei supereroi.

Dopo il debutto in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams torna sotto i riflettori. Abbiamo visto tutti gli episodi di Ironheart: ecco la nostra recensione della nuova serie Marvel ora su Disney Plus. https://it.ign.com/marvels-ironheart/219150/review/ironhea Vai su Facebook

Translate postDopo il debutto in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams torna sotto i riflettori. Abbiamo visto tutti gli episodi di Ironheart: ecco la nostra recensione della nuova serie Marvel ora su Disney Plus. https://it.ign.com/marvels-ironheart/219150/r Vai su X

Ironheart, recensione: la forza e il calore di Riri Williams per una buona serie Marvel; Ironheart - Recensione; Ironheart 1×01 – Take Me Home.

Ironheart - Recensione - Annunciata nel lontano 2020, quando in Marvel/Disney erano partiti per la tangente e avevano deciso di mettere in cantiere un milione di progetti, Ironheart arriva sugli schermi degli abbonati di Disn ... Secondo it.ign.com

Ironheart, recensione: la forza e il calore di Riri Williams per una buona serie Marvel - Ironheart prodotta da Ryan Coogler mette insieme elementi interessanti e familiari, fungendo da perfetto raccordo per i fan dell'Universo Marvel. Si legge su msn.com