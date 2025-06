Ironheart Recap | tutto quello che c’è da sapere su Riri Williams e la storia dell’MCU prima della nuova serie Marvel

Se sei curioso di scoprire tutto su Riri Williams, alias Ironheart, e il suo ruolo nell’universo Marvel prima della sua attesa serie solista, sei nel posto giusto. Dalla sua prima comparsa in Black Panther: Wakanda Forever alle origini della sua avventura come eroina, esploreremo gli eventi chiave che hanno plasmato il suo percorso nel MCU. Preparati a conoscere una nuova protagonista pronta a rivoluzionare l’universo Marvel!

Riri Williams, meglio conosciuta come Ironheart, è destinata a diventare una delle nuove eroine più promettenti dell’universo cinematografico Marvel nella sua serie solista, basata su alcuni eventi chiave della timeline MCU. Apparsa per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, Riri ha subito lasciato un segno indelebile. Con Ironheart dell’MCU, la storia di Riri sta per espandersi in direzioni inaspettate. In Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams ha inavvertitamente scatenato un conflitto politico e culturale in cui non avrebbe mai voluto essere coinvolta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it