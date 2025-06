Ironheart | La serie Marvel è su Disney+ nuovo trailer fuori ora

Preparati a entrare nel cuore pulsante dell'MCU con l'uscita di Ironheart, la serie Marvel su Disney+ tanto attesa! Dopo un’anticipazione ricca di teaser e contenuti esclusivi, il nuovo trailer ci svela un mix esplosivo di tecnologia e magia che promette emozioni forti. Con gli occhi puntati sui Fantastici 4: Gli Inizi, Marvel continua a sorprendere i fan, portando sullo schermo una protagonista carismatica pronta a cambiare le regole del gioco. La rivoluzione è alle porte.

Dopo una lunga attesa, condita da una marea di contenuti promozionali unici, la serie Ironheart è finalmente disponibile su Disney+. Con I Fantastici 4: Gli Inizi sempre più vicino al suo esordio in sala, i Marvel Studios dalla giornata odierna danno in pasto ai fan dell'MCU una serie da molti attesa. Lo scontro tra hi-tech e magia è un aspetto molto interessante, che finalmente sarà affrontato da Kevin Feige e company attraverso Ironheart. Mentre i primi tre episodi sono disponibili da ora su Disney+, sui canali social ufficiali è apparso un ennesimo trailer che vi proponiamo qui di seguito. A fine stagione sarà nostra premura scrivere una recensione.

