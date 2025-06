Ironheart la recensione | la origin story di Riri Williams

ironheart, la nuova eroina che si affaccia nel Marvel Cinematic Universe, porta con sé una storia avvincente e ricca di sfide. Riri Williams, giovane genio e futurista, si trova a dover raccogliere l’eredità di Iron Man, un compito che può risultare schiacciante. Ma è proprio questa dualità tra grande potere e grande responsabilità a renderla un personaggio da scoprire. E ora, prepariamoci a entrare nel suo mondo, perché la sua avventura sta per cominciare…

Quanto può essere pesante raccogliere l’eredità di Iron Man? Un futurista, un eroe capace di andare oltre i suoi limiti etici e diventare il salvatore di un mondo intero, sacrificatosi per tutti, il cui retaggio rimane vacante in un universo disperatamente in cerca di un suo erede. E stiamo parlando del Marvel Cinematic Universe, franchise che cerca timidamente di riprendersi dopo anni di fatiche, in attesa della sua prima grande prova, quel Fantastici Quattro – L’inizio che a luglio segnerà un momento epocale per il MCU. O la sua potenziale disfatta. Tra speranze e timori, dopo Captain America: Brave New World e Thunderbolts, tocca ora a una delle figure più moderne del pantheon della Casa delle Idee mettersi alla prova, cercando di tenere ben stretto il pubblico più giovane. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ironheart, la recensione: la origin story di Riri Williams

