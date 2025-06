Ironheart, la nuova serie Marvel vittima di review bombing dai troll anti-woke.

La nuova serie Marvel, Ironheart, sta vivendo un inaspettato tsunami di review bombing su Rotten Tomatoes, prima ancora della sua uscita ufficiale su Disney+. Questa ondata di critiche negative è più un attacco ai pregiudizi e alle resistenze nei confronti della diversità , piuttosto che una reale valutazione del prodotto. È un esempio lampante di come il fandom possa essere influenzato da tensioni sociali, piuttosto che dalla qualità narrativa. Ma cosa ci insegna questa situazione sulla rappresentazione e il rispetto nel mondo dello streaming?

Alcuni utenti hanno iniziato a inondare il sito di Rotten Tomatoes di recensioni negative ancora prima dell'uscita della serie in streaming Quello che sta accadendo nelle ultime ore ad Ironheart non ha assolutamente nulla a che fare con la serie (che ha debuttato oggi su Disney+ con i primi tre episodi) mentre ha molto a che vedere con un sacco di persone online che non amano vedere etnie diverse da quella bianca rappresentate in prodotti mainstream. Naturalmente, questi troll di internet cercano di giustificarsi asserendo come sia "ingiusto" quando un personaggio viene reimmaginato come qualcuno che non è più un bianco, con frasi tipo: "Perché non possono avere i loro eroi?!?", che riversano rabbiosi sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it