Ironheart | la nuova serie Marvel svela la connessione tra Riri Williams e Iron Man

La nuova serie Marvel "Ironheart" svela il legame tra Riri Williams e il leggendario Iron Man, offrendo ai fan un motivo in più per immergersi in questa avvincente avventura. Dopo averla conosciuta in "Black Panther: Wakanda Forever", ora scopriamo il suo ruolo cruciale nel multiverso Marvel. La serie promette di approfondire la sua storia e le sue origini, lasciando intendere che il destino di Riri sarà strettamente intrecciato con quello dell’universo degli eroi.

La nuova serie Marvel Television ha debuttato con i primi tre episodi nella giornata di oggi, rivelando il collegamento tra la protagonista e Tony Stark Abbiamo fatto la conoscenza di Riri Williams per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, dove è stato rivelato che era la brillante inventrice di un rivelatore di vibranio. Questo ha alterato non poco i Wakandiani e l'ha resa un bersaglio di Namor e dei suoi compagni Talokan. Il film di Ryan Coogler vedeva Riri utilizzare un'armatura simile a quella di Iron Man. In seguito, con l'aiuto di Shuri, l'adolescente è riuscita a creare un'armatura tecnologicamente avanzata che alla fine è stata costretta a riconsegnare ai Wakandiani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ironheart: la nuova serie Marvel svela la connessione tra Riri Williams e Iron Man

