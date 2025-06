Irene Maiorino insegue un molestatore | Si masturbava fissandomi

Irene Maiorino ha condiviso su Instagram un episodio inquietante avvenuto a Roma, dove un molestatore la spiava e si masturbava davanti a lei in strada. La sua coraggiosa testimonianza mette in luce l’importanza di denunciare e sensibilizzare su questi comportamenti inaccettabili, affinché nessuna donna si senta sola di fronte a situazioni di molestie. Un episodio che invita alla riflessione e all’azione.

