Irene Maiorino denuncia | Un uomo si masturbava in strada fissandomi il video in cui lo insegue e grida

Un incontro sconcertante ha sconvolto Irene Maiorino mentre passeggiava per le strade di Roma. L'attrice ha condiviso un video drammatico, in cui si vede un uomo comportarsi in modo inappropriato, fissandola e masturbandosi in pubblico. La sua reazione tempestiva e il coraggio di denunciare l’accaduto sono un esempio di forza e determinazione. Continua a leggere per scoprire come Irene ha affrontato questa spiacevole situazione e quale messaggio vuole trasmettere.

Irene Maiorino ha raccontato cosa le è successo mentre era in strada, a Roma, e messaggiava con il suo cellulare. "Un uomo si masturbava fissandomi" ha spiegato l'attrice che ha condiviso il video nel quale prova a rincorrerlo urlandogli contro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

