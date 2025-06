Iran verso l' atomica sì del Parlamento a stop collaborazione con Aiea ispettori non più ammessi nel paese possibile reazione di Israele - RETROSCENA

L'Iran si avvicina pericolosamente all'atomica, interrompendo la collaborazione con l'AIEA e impedendo agli ispettori di accedere ai siti nucleari. Questa decisione solleva inquietanti interrogativi sulla reale portata delle ambizioni di Teheran e potrebbe innescare una reazione da parte di Israele, aumentando le tensioni nella regione. In un contesto giĂ turbolento, il futuro del Medio Oriente rimane incerto, con rischi globali in agguato.

Teheran starebbe perseguendo la Bomba: a dimostrarlo la decisione di non collaborare piĂą con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica L'Iran corre verso l'atomica. Dopo gli ultimi avvenimenti della guerra dei 12 giorni, Teheran starebbe continuando a portare avanti il suo programma nucl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran verso l'atomica, sì del Parlamento a stop collaborazione con Aiea, ispettori non piĂą ammessi nel paese, possibile reazione di Israele - RETROSCENA

In questa notizia si parla di: atomica - iran - parlamento - stop

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Iran, stop alla collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica Vai su Facebook

Iran: stop alla cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica; Iran, Trump: «Fordo come Hiroshima, ha messo fine a guerra». Teheran, stop a collaborazione con Aiea. «Pronti; Israele ha ufficialmente designato la Banca centrale dell'Iran come organizzazione terroristica.

Iran: stop alla cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica - Teheran interrompe ogni collaborazione con l’Agenzia atomica dell’ONU: cresce la tensione sul programma nucleare iraniano. Secondo panorama.it

Iran, il parlamento vota a favore della sospensione della cooperazione con l’Agenzia atomica - L’Iran è “molto più lontano da un’arma nucleare “, dopo l’attacco statunitense ai tre principali siti nucleari iraniani avvenuto nel fine settimana. Lo riporta ilfattoquotidiano.it