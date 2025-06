Iran Trump | Raid come quelli su Nagasaki hanno chiuso la guerra

Oggi all’Aja si apre un nuovo capitolo nel complesso equilibrio tra potenze mondiali, con Donald Trump protagonista indiscusso. Appena tornato sulla scena internazionale, l’ex presidente Usa rilancia con fermezza: il raid a Fordow ha segnato una svolta decisiva, paragonandolo agli attacchi di Nagasaki per chiudere le ostilità. Trump afferma con sicurezza: “L’Iran non arricchirà più uranio”. La domanda ora è: come evolverà il delicato equilibrio di potere?

Oggi all’Aja il secondo giorno del vertice Nato: grande protagonista il presidente americano Donald Trump, che ha ovviamente parlato del recente cessate il fuoco tra Israele e Iran: “Non lo faranno mai più” ha detto Trump sulle intenzioni dell’Iran di arricchire uranio. Il raid a Fordow, per il presidente Usa, ha posto fine alla guerra come gli attacchi a Nagasaki. Trump: “Ultima cosa che Iran vuole fare è arricchire uranio”. “Non penso che lo faranno mai più”, “penso che ne abbiano avuto abbastanza. L’ultima cosa che vogliono fare è di arricchire di nuovo” l’uranio e “un sito come quello molto difficile da costruire”, “quell’attacco ha posto fine alla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Raid come quelli su Nagasaki, hanno chiuso la guerra”

