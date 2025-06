Iran Trump | Ora andiamo molto d’accordo Ultima cosa che vuole fare è arricchire l’uranio

Durante il vertice all’Aja, Donald Trump ha affermato che l’Iran sembra essere ormai in disaccordo con le sue intenzioni di arricchire nuovamente l’uranio, sottolineando come “adesso stiamo andando molto d’accordo”. Trump ha aggiunto che l’Iran probabilmente ha avuto abbastanza di questa situazione e che l’ultima cosa che desiderano è riprendere l’arricchimento dell’uranio. La strada verso una risoluzione sembra più percorribile, ma resta da vedere cosa riserverà il futuro.

Con l’Iran “adesso stiamo andando molto d’accordo”. Lo dice il presidente Usa, Donald Trump, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel secondo giorno di vertice all’Aja. “Non penso che lo faranno mai più”, “penso che ne abbiano avuto abbastanza. L’ultima cosa che vogliono fare è di arricchire di nuovo” l’uranio, ha continuato Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Ora andiamo molto d’accordo. Ultima cosa che vuole fare è arricchire l’uranio”

