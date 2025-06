Iran | stop alla cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica

In un gesto che scuote gli equilibri internazionali, il Parlamento iraniano ha approvato la cessazione della cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). Questa decisione mette fine alle visite di monitoraggio degli ispettori sul territorio iraniano, segnando un'evoluzione significativa nel dossier nucleare del paese. Ma cosa significa davvero questa mossa per il panorama globale? Scopriamolo insieme.

Il Parlamento iraniano ha approvato questa mattina una legge che sancisce la cessazione della cooperazione con l' Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). A riportarlo è l'agenzia di stampa iraniana Isna. Con questa decisione, gli ispettori dell'Aiea non potranno più accedere al territorio iraniano per condurre attività di monitoraggio. Il provvedimento era già stato convalidato dal Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, aprendo così la strada all'espulsione dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. Poco prima il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi  ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di Teheran riguardo alle «misure protettive adottate in relazione all'uranio arricchito».

