Iran | Siti nucleari gravemente danneggiati Pentagono | Inchiesta con Fbi su fuga notizie rapporto intelligence

La tensione tra Iran e potenze mondiali si intensifica: recenti attacchi hanno gravemente danneggiato gli impianti nucleari iraniani, sollevando preoccupazioni sulla stabilità regionale. Il Pentagono avvia un'inchiesta con l'FBI sulle fughe di notizie riguardo a un rapporto di intelligence sensibile. In questo scenario di crescente incertezza, le implicazioni geopolitiche si fanno sempre più delicate, mettendo in discussione la sicurezza globale e il fragile equilibrio tra le nazioni.

"I nostri impianti nucleari sono stati gravemente danneggiati". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, commentando con al-Jazeera gli effetti dei bombardamenti americani e israeliani sulla Repubblica Islamica. "Questo è certo perché sono stati oggetto di ripetuti attacchi – ha proseguito il portavoce –

