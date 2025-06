Iran ' siti nucleari gravemente danneggiati dai raid'

Le recenti offensive contro gli impianti nucleari iraniani hanno acceso un allarme internazionale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e le future trattative nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha confermato i danni causati dagli attacchi, sottolineando la delicatezza della situazione. Mentre il governo iraniano mantiene il riserbo sulle conseguenze tecniche, la tensione tra Iran e potenze esterne si fa sempre più palpabile e incerta.

"Sì, i nostri impianti nucleari sono stati gravemente danneggiati. Questo è certo perché sono stati oggetto di ripetuti attacchi". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, incalzato da Al Jazeera sulle condizioni dei siti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. "Non ho nulla da aggiungere su questo tema perché è una questione tecnica", ha proseguito, osservando che l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica e altre agenzie competenti se ne stanno occupando.

