Iran ' pronti a risolvere i problemi con gli Stati Uniti'

In un gesto di apertura e volontà di dialogo, l'Iran si dice pronto a risolvere le tensioni con gli Stati Uniti, rispettando il quadro internazionale. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che il paese non chiede altro che il rispetto dei propri diritti, in un colloquio telefonico con il principe saudita Muhammad bin Salman. Una mossa che potrebbe segnare un passo importante verso la distensione nella regione, favorendo la pace e il dialogo.

"L'Iran è pronto a risolvere i problemi con gli Stati Uniti, sulla base del quadro internazionale. Non chiediamo altro che i nostri diritti": lo ha detto oggi il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, in una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman.

