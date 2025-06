Iran | ok del parlamento a sospendere la cooperazione con l’Aiea

In un colpo di scena che potrebbe scuotere gli equilibri nucleari globali, il parlamento iraniano ha dato il via libera alla sospensione della cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Con 210 voti favorevoli, i rappresentanti iraniani hanno deciso di rafforzare la loro posizione in una fase cruciale delle tensioni internazionali. La decisione, ancora da approfondire, potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra Teheran e le istituzioni internazionali, lasciando il mondo a osservare attentamente...

Milano, 25 giu. (LaPresse) – I membri del parlamento iraniano hanno approvato un “piano per sospendere la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica”. Lo riporta Bbc Persia. Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, nella sessione pubblica dell’Assemblea consultiva islamica che si è tenuta oggi i rappresentanti hanno approvato la proposta di obbligare il governo a sospendere la cooperazione con l’Aiea con 210 voti a favore, 2 voti contrari e 2 astensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: ok del parlamento a sospendere la cooperazione con l’Aiea

Ok Parlamento iraniano a sospendere cooperazione con Aiea

