Iran Nyt | per l' intelligence israeliana Teheran dispone di piccoli siti segreti di arricchimento dell' uranio | L' ira di Trump sui media Usa | solo fake news siti nucleari distrutti

Le tensioni tra Iran e Israele si infittiscono, con svelamenti di siti nucleari segreti e accuse di fake news sui media statunitensi. Mentre Teheran sembra aprire a Telegram, resta il veto su WhatsApp, alimentando dubbi e speculazioni sulla vera portata delle operazioni cinesi e sulla stabilitĂ della regione. La situazione rimane delicata: cosa ci riserva il futuro in un crescendo di tensione internazionale?

La Casa Bianca nega: "Dall'emittente un attacco a Trump". Media: "Teheran sblocca Telegram ma non WhatsApp". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, "Nyt": per l'intelligence israeliana Teheran dispone di piccoli siti segreti di arricchimento dell'uranio | L'ira di Trump sui media Usa: solo fake news, siti nucleari distrutti

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarĂ massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterĂ l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterĂ una massima pressione.

L'incubo nucleare di #Teheran allarma il #Pentagono e l'intelligence #Usa. I vertici della sicurezza nazionale non escludono che la bomba atomica iraniana sia già disponibile. I timori di #Trump

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato in un'intervista che #Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice. Intanto, Donald Trump ha posto il veto al piano israeliano

Trump impone le tregua. Teheran: già ripreso il programma nucleare; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti.

Iran, scontro tra Trump è l’intelligence sul successo degli attacchi ai siti nucleari - Per il presidente Usa l’operazione militare è stata un successo: tutti distrutti. Si legge su italiaoggi.it

Trump, il report dell'intelligence: "Programma nucleare Iran non distrutto" - Secondo le valutazioni dell'intelligence, il risultato ottenuto dai raid sarebbe parziale ... Segnala msn.com