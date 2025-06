Iran Netanyahu | Abbiamo ottenuto una storica vittoria

In un momento di svolta cruciale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu celebra una vittoria storica contro l'Iran, evidenziata dall'Operazione Rising Lion. Con il sostegno senza precedenti del presidente Trump, Israele rafforza la sua sicurezza e affronta con determinazione la minaccia nucleare iraniana. Questa alleanza strategica segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali e nella stabilitĂ regionale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa operazione a livello globale?

Tel Aviv, 24 giu. (askanews) - "Abbiamo ottenuto una vittoria storica": così in una registrazione video che riassume l'Operazione Rising Lion contro l'Iran, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "si è impegnato in modo senza precedenti", ha affermato Netanyahu ringraziandolo per "il suo ruolo nella difesa di Israele e nella rimozione della minaccia nucleare iraniana". Netanyahu ha aggiunto che lo storico sviluppo - l'attacco degli Stati Uniti all'Iran a sostegno di Israele - è "il frutto di una campagna diplomatica condotta con il Ministro Ron Dermer". 🔗 Leggi su Quotidiano.net