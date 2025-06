Iran | Nasim Eshqi tregua è occasione persa per cambiamento

La recente tregua in Iran, presentata come un passo verso la pace, nasconde comunque sfide e opportunità perdute. Nasim Eshqi, alpinista e ex campionessa di kickboxing, sottolinea che questa pausa non elimina le sofferenze del popolo iraniano né apre la strada a un cambiamento reale. La vera battaglia, secondo lei, è ancora davanti, e il futuro dipende dalla volontà di sfruttare questa occasione per un vero cambiamento.

“La fine temporanea della guerra non significa la fine delle sofferenze del popolo iraniano. Questa cosiddetta ‘tregua’ porta con sé il tono amaro di un’opportunità incompiuta, un’opportunità che avrebbe potuto esercitare una reale pressione sulla struttura del regime. Ma questa non è la fine”. A dirlo a LaPresse è Nasim Eshqi, alpinista professionista iraniana ed ex campionessa di kickboxing, che dopo aver lasciato l’Iran ora vive in Europa e da attivista si batte per i diritti delle donne iraniane. “Per noi, popolo iraniano, è solo un’altra pausa in una lunga lotta. Il problema principale risiede nell’ideologia alla base di questo regime, un regime che opprime le persone, controlla le donne e uccide i dissidenti da 46 anni”, prosegue Eshqi, alpinista che ha già aperto oltre un centinaio di nuove vie dal Medioriente all’Europa e autrice del libro ‘Ero roccia, ora sono montagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Nasim Eshqi, tregua è occasione persa per cambiamento

