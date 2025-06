Iran l’ira di Trump contro i media dopo il raid | Malati dovrebbero onorare i piloti

L'ira di Trump contro i media dopo i raid in Iran scuote le acque geopolitiche, alimentando tensioni e polemiche. Il presidente americano rivendica con forza la validitĂ delle operazioni, invitando i giornalisti a essere orgogliosi di aver ottenuto le informazioni. Un episodio che evidenzia quanto il rapporto tra potere, informazione e conflitto sia piĂą attuale che mai, e che sottolinea l'importanza di una comunicazione responsabile in un mondo sempre piĂą instabile.

Iran, dopo i raid statunitense contro i siti nucleari di Teheran, a margine del vertice Nato all'Aja esplode l'ira del presidente Usa, Donald Trump, contro alcuni media. "Il rapporto" dell'intelligence sui raid ai siti nucleari in Iran "diceva quello che diceva, ed era giusto. Non avrebbero dovuto pubblicare un rapporto finchĂ© non l'hanno fatto. Ma abbiamo ottenuto le informazioni. Dovreste esserne orgogliosi, soprattutto voi, dovreste essere orgogliosi di quei piloti, e non dovreste cercare di sminuirli", dice Trump rispondendo a una domanda sulle notizie della Cnn, insieme al New York Times, secondo cui una prima valutazione dell'intelligence statunitense suggerirebbe che gli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani non abbiano distrutto i componenti principali del suo programma nucleare.

