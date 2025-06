Iran l’ambasciatore | La pace può durare ma il nucleare resta un rebus

La situazione in Iran e nella regione si fa sempre più intricata, con il rischio di un’escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. Mentre il nucleare continua a rappresentare un rebus irrisolto, gli sforzi diplomatici devono essere intensificati per evitare il peggio. La cautela e il dialogo sono le uniche strade percorribili in questo momento critico, perché né a Teheran né a Tel Aviv conviene mettere troppo a dura prova la pazienza degli Stati Uniti. La situazione è...

Roma, 25 giugno 2025 - Una situazion e delicata, dove le prossime ore saranno fondamentali per comprenderne l'evoluzione del conflitto e dove l'obiettivo non è solo la cessazione delle ostilità, ma anche riportare l'Iran al tavolo dei negoziati. Stefano Stefanini, ambasciatore di lungo corso e consigliere dell'Ispi, ha spiegato perché né a Teheran né a Tel Aviv conviene mettere troppo a dura prova la pazienza degli Stati Uniti. La situazione è ancora in fieri, ma come interpreta gli aggiornamenti delle ultime ore? "Tutto dipende da quello che succederà nelle prossime ore. Per il momento mi sembra che la tregua regga.

Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale: il presidente Stefano Pecoraro riconosciuto “Ambasciatore della Pace” - L'Associazione ex Allievi del Convitto Nazionale è orgogliosa di annunciare che il presidente Stefano Pecoraro è stato riconosciuto “Ambasciatore della Pace”.

Il presidente americano Donald Trump annuncia sul social Truth: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan" e aggiunge: "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano...Tutti gli ae Vai su Facebook

Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Netanyahu: Insieme a Trump sconfiggeremo l'asse del terrore dell'Iran - Inviato Usa: più valore nel liberare ostaggi che nel riprendere guerra; Trump nomina Mike Huckabee ambasciatore in Israele. Rubio e Waltz, due falchi (fedelissimi) per la politica estera.

Iran, ambasciatore a Roma: "Israele vuole guerra regionale, no negoziato con Usa sotto bombe" - Sabouri: "Italia ha ruolo costruttivo ma deve fare di più, importante proposta mediazione Russia" La guerra tra Israele e Iran rischia di allargarsi nella regione perché questo è "l'obiettivo" di Tel ... Come scrive msn.com

Donald Trump: "Grazie all'Iran per averci avvertito. Ora la pace" - Idf, emette nuovi avvisi di evacuazione per Teheran L'esercito israeliano ha emesso nuovi avvisi di evacuazione per Teheran, comunicando ai residenti dei quartieri di Mehran e del Distretto 6 che effe ... Come scrive msn.com