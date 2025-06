Iran la tregua fragile con Israele dopo le minacce Ira Trump dopo le violazioni del cessate il fuoco | non sanno cosa fanno

La pace tra Iran e Israele vacilla sotto le tensioni crescenti, mentre segnali di normalità emergono: l’aeroporto di Ben Gurion riapre, la movida torna a Tel Aviv, e in Iran si preparano a liberare alcuni detenuti di Evin per ricostruire un fragile equilibrio. Ma cosa riserverà il futuro in questa regione instabile? Il mondo osserva con apprensione, consapevole che ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di un'area cruciale.

Riapre l?aeroporto Ben Gurion, la movida torna a Tel Aviv, e in Iran una parte dei detenuti del carcere di Evin sarà trasferita, il tempo di riparare i danni provocati dai bombardamenti.

Tregua fragile tra Iran e Israele, nonostante gli annunci di Trump - In un clima di tensione crescente, la fragile tregua tra Iran e Israele si fa ancora più instabile, con sirene anti-missile che risuonano nel cielo.

Fragile tregua tra Israele e Iran dopo la guerra lampo scatenata da Tel Aviv. Ma chi sono i vincenti e i perdenti negli equilibri del nuovo Medio Oriente? Da Gerusalemme l'analisi di Ugo Tramballi.

Per #Trump guerra già finita. Ma la reazione dell'#Iran oscilla tra forza e debolezza. Così #Israele… BOTTA, RISPOSTA, TREGUA (FRAGILE). E POI? con Prof Andrea Graziosi, Antonio Missiroli e guidoolimpio Corriere

