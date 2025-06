Iran la guerra sconvolge i palinsesti | cosa sta succedendo

L’onda di tensione tra Iran e USA scuote i palinsesti televisivi, rivoluzionando la programmazione e catturando l’attenzione del pubblico. In questo scenario in rapido cambiamento, vi presentiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo, con un focus su chi sale in prima linea nell’informazione seria e tempestiva. Ancora una volta, le all news si confermano protagoniste, offrendo aggiornamenti in tempo reale e una copertura senza precedenti.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (All news e Tg) Ancora una volta le prime sono state le all news a dare notizia dell'attacco Usa all'Iran. Rainews24 dalle 2.12 di sabato notte, pochi minuti dopo la dichiarazione di Trump, è partita con un talk con immagini, dirette e ospiti. Tempestiva anche TgCom24 con la notizia che campeggiava sul sito praticamente in tempo reale. Bene anche SkyTg24 che ha dato la notizia nell'ultim'ora delle 2 con un lungo monografico spalmato per tutta la giornata di domenica. Fin dalle prime ore della mattina l'edizione straordinaria del Tg1 arrivava al 21.

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Guerra in Iran, come cambiano i palinsesti tv di Rai e Mediaset: la nazionale Under 21 si sposta, Striscia la Notizia in edizione ridotta - Al giorno dieci di guerra tra Israele e Iran arriva la svolta che cambia tutto: Trump annuncia in diretta Tv, l'entrata degli Stati Uniti nella guerra a fianco di Israele e bombarda ... Come scrive msn.com

