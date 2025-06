Iran-Israele la tregua tiene Netanyahu e Pezeshkian cantano vittoria

In un discorso-TV carico di emozione, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha celebrato una "vittoria storica" contro l'Iran, sancita da un fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Dopo 12 giorni di tensione, Israele si prepara a consolidare i risultati di uno scontro che potrebbe influenzare la regione per generazioni, lasciando ancora molte incognite sul futuro.

In un discorso televisivo alla nazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tirato le somme di quella che ha definito "una vittoria storica" ottenuta contro l'Iran che "durerĂ per generazioni". Grazie al cessate il fuoco (che per la veritĂ appare non certo granitico) mediato dagli Stati Uniti, il conflitto è durato un totale di 12 giorni ma - ha sottolineato il premier - è stato sufficiente a permettere allo Stato ebraico di rimuovere "due minacce esistenziali: la minaccia di distruzione tramite armi nucleari e la minaccia di distruzione tramite 20.000 missili balistici" che l'Iran sarebbe stato sul punto per costruire. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran-Israele, la tregua tiene. Netanyahu e Pezeshkian cantano vittoria

In questa notizia si parla di: iran - netanyahu - vittoria - israele

Iran-Israele, Netanyahu: “Abbiamo il controllo dei cieli, siamo verso la vittoria” - In un clima di tensione crescente tra Iran e Israele, Netanyahu si presenta sicuro: "Abbiamo il controllo dei cieli, siamo verso la vittoria.

Translate postDomani su @ilmanifesto Netanyahu stasera ha parlato di "vittoria storica" di Israele sull'Iran, ma l'intelligence Usa (fonte New York Times) nega che i bombardamenti israeliani e americani abbiano distrutto gli impianti nucleari iraniani. Vai su X

Israele vince, America e Iran perdono e la Turchia stravince L'attacco del 13 giugno è una vittoria totale dello Stato ebraico. Teheran si è definitivamente dimostrata debole e ha poche opzioni. Washington è costretta a seguire Netanyahu e il suo disegno di Me Vai su Facebook

Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - Apre in rialzo la Borsa di Tokyo dopo la tregua tra Iran e Israele; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”; La tregua tra Israele e Iran regge. Sia Netanyahu che Pezeshkian rivendicano la vittoria.

Iran-Israele, la tregua tiene. Netanyahu e Pezeshkian cantano vittoria - In un discorso televisivo alla nazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tirato le somme di quella che ha definito "una ... Si legge su iltempo.it

Guerra Israele Iran diretta ultime notizie live 25 giugno - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta dopo la tregua e il cessate il fuoco voluto da Trump ... fanpage.it scrive