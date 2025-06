Iran-Israele la tregua regge Trump attacca i media | Siti nucleari completamente distrutti Teheran | Avanti sull’uranio

In un clima di tensione globale, tra tregue e escalation, il Medio Oriente si trova di fronte a nuovi capitoli di violenza e diplomazia. L’Iran, decisa a rafforzare la propria posizione, ha portato a termine esecuzioni di spie accusate di collaborare con Israele, mentre il mondo osserva attentamente l’evolversi della situazione. Trump, nel frattempo, mira a sviare l’attenzione attaccando i media mainstream. La posta in gioco è alta e il futuro appare ancora molto incerto.

Roma, 25 giugno 2025 – Il giorno dopo l’ entrata in vigore della tregua, l’Iran ha dichiarato di aver giustiziati tre uomini accusati di spionaggio per conto di Israele. "La sentenza è stata eseguita questa mattina e i tre sono stati impiccati ". Sono 700 le persone arrestate per avere avuto legami con il governo di Tel Aviv durante i 12 giorni di conflitto, secondo l'agenzia di stampa statale Nour News. Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non avrebbero distrutto i siti nucleari, ma avrebbero solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran-Israele, la tregua regge. Trump attacca i media: “Siti nucleari completamente distrutti”. Teheran: “Avanti sull’uranio”

