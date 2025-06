Iran-Israele la tregua regge Netanyahu parla di vittoria storica

In un delicato equilibrio che tiene in sospeso il Medio Oriente, la tregua tra Iran e Israele resiste, mentre Netanyahu celebra una vittoria storica. Tuttavia, fonti americane rivelano che i siti nucleari non sono stati distrutti, alimentando dubbi e speranze allo stesso tempo. La speranza di un possibile progresso verso la pace si fa strada tra tensioni e dichiarazioni. Resta da vedere se questa fragile tregua potrĂ davvero segnare un nuovo capitolo di stabilitĂ regionale.

Chi sono gli Houthi e che ruolo possono avere ora nel conflitto Israele-USA-Iran - Gli Houthi, noti anche come Ansar Allah, sono un gruppo armato yemenita con radici sciite zaidite, nata negli anni '90 nello Yemen del Nord.

