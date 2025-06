Iran | Israele dichiara Banca centrale Teheran organizzazione terroristica

In un gesto che scuote gli equilibri geopolitici, il ministro israeliano Israel Katz ha dichiarato la Banca Centrale dell’Iran e altre istituzioni come organizzazioni terroristiche. Questa decisione segna un importante passo nella escalation delle tensioni tra i due Paesi, aprendo la strada a nuove sanzioni e conseguenze internazionali. L’azione rappresenta un forte segnale di fermezza in un contesto di crescente instabilità regionale, confermando come le dinamiche di potere continuino a evolversi rapidamente.

Milano, 25 giu. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato la Banca Centrale dell’Iran un’organizzazione terroristica. Ha affermato di aver firmato un ordine che dichiara la Banca Centrale dell’Iran, altre due banche del Paese, una compagnia delle Forze Armate iraniane e tre dei suoi alti funzionari come organizzazioni terroristiche e agenti terroristici. Ha osservato che l’ordine prevedeva “nuove sanzioni economiche”, ma non ha specificato quali sanzioni sarebbero state imposte e in quale modo. Lo riporta Ynet. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Israele dichiara Banca centrale Teheran organizzazione terroristica

In questa notizia si parla di: iran - banca - centrale - dichiara

La Banca centrale cinese riduce il Loan prime rate per stimolare la crescita economica - La Banca Centrale cinese (Pboc) ha ulteriormente ridotto il Loan Prime Rate dal 3,1% al 3%, dopo un precedente taglio di 25 punti base ad ottobre.

Timori per la possibile chiusura del canale marittimo da cui passa il 20% del commercio petrolifero mondiale. Si attende la decisione del Consiglio suprema di sicurezza nazionale dell'Iran. Intanto oggi i prezzi sono saliti ai massimi livelli da gennaio Vai su Facebook

Iran: Israele dichiara Banca centrale Teheran organizzazione terroristica - LaPresse; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Borse in volata e petrolio in picchiata dopo la tregua tra Iran e Israele annunciata da Trump.

Banca centrale Iran, non bloccheremo conti donne senza velo - Abadi ha affermato che non saranno bloccati i conti bancari delle donne che non portano il velo. ansa.it scrive

Trump, sanzioni a banca centrale Iran - Notizie - Ansa.it - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di imporre "il più elevato livello di sanzioni" contro la banca nazionale dell'Iran. Lo riporta ansa.it