Iran Dan Dicker | La Repubblica islamica combatterà fino alla morte

Il mondo si trova di fronte a una sfida senza precedenti: l'Iran, con il suo programma nucleare e alleanze terroristiche, si prepara a un confronto decisivo con la comunità internazionale. La dichiarazione di Dan Diker, presidente del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, sottolinea come non sia più tempo di analisi, ma di azione concreta. La posta in gioco è alta, e il futuro dipende da come si saprà rispondere a questa crescente minaccia.

Sarà stato un caso fortuito, ma lo scorso ottobre Dan Diker, presidente del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, istituto di ricerca sulla sicurezza e la politica estera di Israele, ha annunciato che non era più tempo di analisi. Lo scenario – il regime iraniano in ascesa nucleare che, con la complicità di Hamas, Hezbollah, Houthi e delle altre organizzazioni terroristiche per procura, costituiva una minaccia diretta per l'Occidente, non solo per Israele e il Medio Oriente – imponeva di “fare”: per questo «abbiamo trasformato quello che era un centro studi in un “centro operativo”», ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, Dan Dicker: "La Repubblica islamica combatterà fino alla morte"

In questa notizia si parla di: iran - dicker - repubblica - islamica

Considerati "impuri", un retaggio dell'influenza culturale occidentale, sono disapprovati in Iran fin dalla Rivoluzione islamica del 1979. Ma il loro possesso è in aumento, ed è inteso come una forma di ribellione contro il regime - In Iran, il divieto di possedere e portare a spasso cani, imposto per motivi di ordine pubblico e sicurezza, si sta trasformando in un potente simbolo di ribellione contro il regime.

?Ecco i principali temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - I petardi degli Ayatollah, Trump svela il bluff iraniano. Missili sulle basi Usa nel Golf, niente morti né danni. I media: sceneggiata concordata. Donald: "Grazie per averci avvisato, ora la pace Vai su Facebook

Iran, Dan Dicker: La Repubblica islamica combatterà fino alla morte | .it; Iran, la guerra sconvolge i palinsesti: cosa sta succedendo; Iran, bomba atomica in 3 settimane: il sospetto che fa tremare tutti | .it.

L’opposizione in Iran e la possibilità della fine della Repubblica Islamica. Un cambiamento politico e culturale - In Iran due terzi della popolazione è rappreentata da giovani fino a trent'anni di età, quindi, molti non hanno visto l'inizio della Repubblica islamica, non hanno conosciuto, il mondo, la Persia, ... Si legge su tg.la7.it

Gli USA bombardano l’Iran: quali scenari per la Repubblica islamica? - Dopo l’attacco USA ai siti nucleari iraniani, cresce la tensione in Medio Oriente: Teheran promette risposte e si aprono nuovi scenari sul futuro del conflitto e degli equilibri regionali. Riporta ispionline.it