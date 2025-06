Iran c' è l' annuncio sulla fine della guerra dei 12 giorni | Sulle violazioni al cessate il fuoco l' ira di Trump | Non sanno cosa c fanno | Cnn | Raid Usa hanno ritardato nucleare solo di mesi

In un clima di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti, le ultime notizie svelano un delicato equilibrio di potere e strategie nascoste. Dopo l'annuncio sulla fine della guerra dei 12 giorni e le violazioni del cessate il fuoco, le reazioni si susseguono, alimentando un quadro sempre più complesso. Tra attacchi mediatici e ritardi nucleari, la situazione rimane incerta, mentre Teheran apre canali di comunicazione chiave. La domanda che ci poniamo è: quale sarà il prossimo passo in questa intricata crisi geopolitica?

La Casa Bianca nega: "Dall'emittente un attacco a Trump". Media: "Teheran sblocca Telegram ma non WhatsApp". Iran, c'è l'annuncio sulla fine della "guerra dei 12 giorni" | Sulle violazioni al cessate il fuoco l'ira di Trump: "Non sanno cosa c... fanno" | Cnn: "Raid Usa hanno ritardato nucleare solo di mesi"

Iran, c'è l'annuncio sulla fine della "guerra dei 12 giorni" | Sulle violazioni al cessate il fuoco esplode l'ira di Trump: "Non sanno cosa c... fanno" - Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano mentre annunci sulla fine della guerra dei 12 giorni scuotono gli equilibri internazionali.

Translate post#NEWS - L'#Iran annuncia la fine della #guerra. #Israele: "rispetteremo la #tregua finché lo farà #Teheran". #Trump: "tregua è in vigore" #Netanyahu: "Vittoria storica. Abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate: la minaccia di distruzio Vai su X

MEDIO ORIENTE | L'Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni'. Israele annuncia il ritorno alla normalità del traffico aereo in entrata e in uscita e la fine delle restrizioni per i civili attuate finora per il conflitto con Teheran. #ANSA Vai su Facebook

Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Cnn: Per 007 Usa nucleare ritardato solo di mesi. Casa Bianca smentisce; Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG.

L'Iran annuncia la fine della guerra. Israele: 'Rispetteremo la tregua finché lo farà Teheran' - LIVE BLOG - Israele, riprendono voli in entrata e in uscita nel Paese. Secondo ansa.it

Iran, il presidente Pezeshkian annuncia la fine della "guerra dei 12 giorni" - Il presidente ha comunicato il proseguimento della tregua annunciata ieri con Israele in un messaggio scritto indirizzato alla nazione e pubblicato dall'agenzia di stampa Irna. Scrive tg24.sky.it