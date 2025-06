Iori rescinde con la Casertana Cittadella ad un passo | ufficialità prima del week end?

Dopo settimane di attesa, la fumata bianca si avvicina: Iori rescinde con la Casertana e potrebbe tornare ufficialmente al Cittadella. La sua disponibilità apre nuove possibilità per il club veneto, pronto a riabbracciare un ex volto che ha lasciato il segno nel passato. La questione sembra ormai vicina alla svolta definitiva, segnando un passo importante nel mercato di questa stagione. La prossima settimana potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Fumata bianca vicina? Questa volta si pu√≤ dire si. Dopo la cautela di 34 giorni fa, in casa Cittadella stavolta √® davvero¬†tutto pronto. Manuel Iori √® finalmente un tecnico libero da vincoli contrattuali con la Casertana ed √®¬†pronto a ritornare a casa, nel suo¬†Citta. Questo il comunicato della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Casertana, nodo allenatore: Iori non è diretto verso Cittadella - Attualmente, Manuel Iori non è diretto verso il Cittadella e rimane sotto contratto con la Casertana, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali o incontri recenti tra lui e la società.

Cittadella, Iori rescinde con la Casertana: ora può firmare coi granata; Cittadella, Iori verso la rescissione con la Casertana (che prenderà Bertotto); Casertana, rescinde Iori: la margherita è di quattro nomi.

Casertana, il tecnico Iori nel mirino del Cittadella. Ma i campani vorrebbero tenerlo - Il tecnico Manuel Iori è in bilico fra la permanenza alla Casertana, dove è tornato in sella nel finale di stagione dopo l‚Äôinterregno durato due mesi di Massimo Pavanel, e il ritorno al ... Segnala tuttomercatoweb.com

Casertana, il tecnico Iori nel mirino del Cittadella. Ma i campani vorrebbero tenerlo - Iori ha ancora un anno di contratto con la Casertana ed è possibile che si discuta anche di un eventuale prolungamento oltre il 2026. Si legge su m.tuttomercatoweb.com