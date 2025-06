Investita in pieno centro mentre attraversa sulle strisce pedonali | ferita n modo serio ragazza di 16 anni trasportata in codice rosso all’ospedale Fiorini di Terracina

Una giovane di 16 anni è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Terracina, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale della Vittoria. L’incidente, avvenuto intorno alle 17:00 nei pressi di piazzale Mazzini, ha scosso la comunità e richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Fiorini di Terracina. Un episodio che ribadisce l’importanza della prudenza sulle strade.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente si è verificato ieri pomeriggio nel centro di Terracina, precisamente in viale della Vittoria, dove una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00, nei pressi di piazzale Mazzini, e ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un veicolo. L’allarme è stato immediatamente lanciato, con gli agenti della polizia locale intervenuti tempestivamente per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com