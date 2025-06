Investimenti privati in tecnologie duali Una trasformazione in corso

degli investimenti privati nel settore tecnologico, segnando una nuova era di collaborazione tra pubblico e privato. La Space Economy sta vivendo una vera e propria rivoluzione, con capitali e innovazioni che stanno ridefinendo il futuro dell’esplorazione spaziale e delle applicazioni civili e militari. Questo fenomeno rappresenta un’opportunità straordinaria per il progresso tecnologico e la crescita economica globale, aprendo nuove frontiere di sviluppo e collaborazione internazionale.

La Space Economy è stata per molti versi rivoluzionaria portando ad un intervento sempre piĂą significativo degli attori privati in un settore che nel passato era di esclusivo interesse istituzionale. In questo contesto i capitali privati investono nel settore spaziale e realizzano sviluppi e capacitĂ estremamente rilevanti anche per le istituzioni civili e militari. Negli Stati Uniti da diversi anni si sta osservando un trend similare a quello osservato nel settore spaziale anche nel settore della tecnologie duali, a cui peraltro le tecnologie spaziali appartengono. Solo nel 2023, Private Equity e Venture Capitals hanno investito circa 36 miliardi di dollari nelle tecnologie rilevanti per la difesa, dimostrando il forte interesse del capitale privato ad investire nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Investimenti privati in tecnologie duali. Una trasformazione in corso

In questa notizia si parla di: privati - tecnologie - duali - investimenti

Translate postVertice #NATO fisserà obiettivo del 3,5% in #difesa (e 1,5% in #sicurezza e infrastrutture), e questo rende il settore più appetibile per investimenti privati. Ne parliamo giovedì a #Roma Palazzo @ItalianAirForce : https://iai.it/it/eventi/capitali-privati Vai su X

Difesa, Spazio e Underwater: la nuova era degli investimenti strategici; Difesa: al Mimit la conferenza “Mission Dual”, focus su opportunità per aziende di beni e tecnologie duali; Rivista Italiana Difesa - shownews - ReArm Europe: fondi alla ricerca di start up innovative.

Investimenti nella blockchain in Italia: qual è la situazione attuale? - Cointelegraph - COYNPAY, una soluzione per privati e aziende che in un’unica piattaforma di cripto pagamenti permette di effettuare transazioni con la tecnologia e la sicurezza di una rete Blockchain; Azimut ... Secondo it.cointelegraph.com

Investimenti privati per rilanciare il Sistema Italia - Anzitutto assistiamo ad una flessione della crescita – meno 0,3% nel secondo trimestre sul trimestre precedente. Da ilsole24ore.com